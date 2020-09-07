Спикер Рады высказался о легализации проституции и лёгких наркотиков

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Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков высказался по поводу легализации проституции и лёгких наркотиков на Украине.
Спикер Рады высказался о легализации проституции и лёгких наркотиков
  • © Valentyn Ogirenko
  • Reuters

Он сказал в интервью «Украинским новостям», что, по его мнению, украинское общество не готово к подобному.

«Не поддерживаю эту идею. Я сам никогда не употреблял, и если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому не поддерживаю», — прокомментировал он возможную легализацию лёгких наркотиков.

Также он добавил, что не считает, что легализация проституции подходит для «украинских реалий».

«Не думаю, что ментально, религиозно и исторически украинское общество будет готово к легализации этой сферы услуг», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский легализовал деятельность игорных заведений в стране.

В апреле 2019 года Зеленский, являясь кандидатом в президенты, заявил, что выступает за легализацию проституции и медицинской марихуаны в стране. 

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