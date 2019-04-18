Зеленский выступил за легализацию медицинской марихуаны на Украине

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Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский высказался за легализацию медицинской марихуаны в стране. Об этом он заявил в беседе с РБК-Украина.
Зеленский выступил за легализацию медицинской марихуаны на Украине
  • РИА Новости

«Медицинская марихуана, я считаю, это нормально, в капельках она продаётся... Я за легалайз капелек — да», — сказал он.

Зеленский также прокомментировал возможность легализации проституции в стране. По его словам, на Украине нужно дать возможность «продавать секс за деньги» на территории одного города.

«Секс за деньги? Честно говоря, парни, я думаю, что у нас есть возможность (и я сейчас отвечу на все предыдущие вопросы) сделать Лас-Вегас. Общество было бы не против, и налоги бы платили», — добавил он.

В феврале в Минздраве Украины выступили с предложением использовать марихуану в лечебных целях.

Как пояснили в ведомстве, медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжёлых заболеваний и состояний.

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