В Минске задержали члена координационного совета оппозиции 

Белорусские правоохранительные органы задержали в Минске члена президиума координационного совета оппозиции Лилию Власову.

Об этом информирует пресс-служба координационного совета.

«Лилия Власова, член президиума КС, задержана сегодня ДФР (департамент финансовых расследований Комитета госконтроля)», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что ранее Власову вызвали в Центральное РУВД Минска в связи с участием в несанкционированном митинге.

Ранее суд Заводского района Минска назначил десять суток административного ареста члену президиума КС оппозиции Белоруссии Ольге Ковальковой и лидеру забастовочного комитета МТЗ Сергею Дылевскому.