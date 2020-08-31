В Кремле прокомментировали ситуацию в Белоруссии

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Белоруссии, заявил, что в настоящее время не идёт речи об использовании в республике сформированного Россией резерва правоохранителей.
В Кремле прокомментировали ситуацию в Белоруссии
  • РИА Новости

«Ещё раз хочу подчеркнуть, что в настоящее время речи об использовании этого резерва не идёт. Президент также всячески подчёркивал, что речь идёт только о крайней ситуации, о ситуации, когда экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Но сейчас мы видим, что положение дел под контролем, и поэтому сейчас нет смысла говорить об этом», — отметил Песков.

Ранее Песков сообщил, что точной даты встречи российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москве пока нет.

В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин и Лукашенко в ходе телефонного разговора условились в ближайшие недели провести встречу в Москве.

27 августа Путин рассказал, что по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи республике в случае необходимости.

Как подчеркнул глава государства, российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы не перейдут определённые границы.

В координационном совете белорусской оппозиции назвали недопустимым формирование резерва.

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