Тихановская прокомментировала заявление Путина о резерве силовиков

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Оппозиция Белоруссии крайне обеспокоена словами российского лидера Владимира Путина о возможности отправки в Белоруссию российских силовиков. Об этом заявила бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская.
Тихановская прокомментировала заявление Путина о резерве силовиков
  • Reuters

«Мы требуем от всех стран уважать суверенитет Белоруссии. В то же время мы крайне обеспокоены заявлениями г-на Путина отправить российский ОМОН в Белоруссию», — цитирует РИА Новости Тихановскую.

Она подчеркнула, что это было бы серьёзным нарушением суверенитета Белоруссии и «имело бы тяжёлые последствия для взаимоотношений» двух стран.

27 августа Путин рассказал, что по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи республике в случае необходимости.

Как подчеркнул глава государства, российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы не перейдут определённые границы.

В координационном совете белорусской оппозиции назвали недопустимым формирование резерва.

Как отмечали в Кремле, Россия исходит из того, что сформированный резерв не придётся использовать

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