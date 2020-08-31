Тихановская прокомментировала заявление Путина о резерве силовиков
- Reuters
«Мы требуем от всех стран уважать суверенитет Белоруссии. В то же время мы крайне обеспокоены заявлениями г-на Путина отправить российский ОМОН в Белоруссию», — цитирует РИА Новости Тихановскую.
Она подчеркнула, что это было бы серьёзным нарушением суверенитета Белоруссии и «имело бы тяжёлые последствия для взаимоотношений» двух стран.
27 августа Путин рассказал, что по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи республике в случае необходимости.
Как подчеркнул глава государства, российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы не перейдут определённые границы.
В координационном совете белорусской оппозиции назвали недопустимым формирование резерва.
Как отмечали в Кремле, Россия исходит из того, что сформированный резерв не придётся использовать.