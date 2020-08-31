Тихановская прокомментировала заявление Путина о резерве силовиков

Оппозиция Белоруссии крайне обеспокоена словами российского лидера Владимира Путина о возможности отправки в Белоруссию российских силовиков. Об этом заявила бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская.

«Мы требуем от всех стран уважать суверенитет Белоруссии. В то же время мы крайне обеспокоены заявлениями г-на Путина отправить российский ОМОН в Белоруссию», — цитирует РИА Новости Тихановскую.

Она подчеркнула, что это было бы серьёзным нарушением суверенитета Белоруссии и «имело бы тяжёлые последствия для взаимоотношений» двух стран.

27 августа Путин рассказал, что по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи республике в случае необходимости.

Как подчеркнул глава государства, российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы не перейдут определённые границы.

В координационном совете белорусской оппозиции назвали недопустимым формирование резерва.

Как отмечали в Кремле, Россия исходит из того, что сформированный резерв не придётся использовать.