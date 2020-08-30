Токаев поздравил сограждан с Днём Конституции

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил своих сограждан с Днём Конституции, отметив соответствие основного закона духу времени.
Токаев поздравил сограждан с Днём Конституции
  • © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Токаева.

«Ровно 25 лет назад по инициативе первого президента елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева был принят ныне действующий основной закон страны», — отметил президент Казахстана.

По его словам, права и свободы, закреплённые в Конституции, стали фундаментом справедливого общества.

«Наш главный закон соответствует духу времени», — добавил он.

20 августа Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в Казахстане постепенно стабилизируется.

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