Токаев поздравил сограждан с Днём Конституции
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Токаева.
«Ровно 25 лет назад по инициативе первого президента елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева был принят ныне действующий основной закон страны», — отметил президент Казахстана.
По его словам, права и свободы, закреплённые в Конституции, стали фундаментом справедливого общества.
«Наш главный закон соответствует духу времени», — добавил он.
20 августа Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в Казахстане постепенно стабилизируется.