Токаев сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Казахстане
- РИА Новости
«Нынешняя ситуация с пандемией непроста для всех. Пострадали многие страны. Поэтому и мы вынуждены были принять жёсткие меры. Сейчас ситуация постепенно стабилизируется», — приводит Интерфакс слова Токаева.
Он отметил, что прежде всего это заслуга врачей и результат оперативных мер.
По словам главы государства, необходимо и в дальнейшем соблюдать меры предосторожности.
Ранее в Казахстане заявили о пройденном пике заболеваемости коронавирусной инфекцией.