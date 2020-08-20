Токаев сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Казахстане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в Казахстане постепенно стабилизируется.
Токаев сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Казахстане
  • РИА Новости

«Нынешняя ситуация с пандемией непроста для всех. Пострадали многие страны. Поэтому и мы вынуждены были принять жёсткие меры. Сейчас ситуация постепенно стабилизируется», — приводит Интерфакс слова Токаева.

Он отметил, что прежде всего это заслуга врачей и результат оперативных мер.

По словам главы государства, необходимо и в дальнейшем соблюдать меры предосторожности.

Ранее в Казахстане заявили о пройденном пике заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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