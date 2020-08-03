В Казахстане заявили о пройденном пике заболеваемости коронавирусом

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Казахстане стабилизировалась. Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил глава Минздрава республики Алексей Цой.

«Пик прошёл, и наша задача — удержать позиции, завоёванные очень тяжёлыми испытаниями для всего нашего народа, для всей системы здравоохранения», — отметил министр.

По последним данным, в Казахстане подтверждено 92 662 случая заболевания коронавирусом.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал снизить смертность от коронавируса в стране, отметив, что она остаётся высокой.

Он отметил, что правительство должно усилить меры по обеспечению соблюдения гражданами карантина.