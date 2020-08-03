Токаев поручил снизить смертность от коронавируса в Казахстане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал снизить смертность от коронавируса в стране, отметив, что она остаётся высокой.
Токаев поручил снизить смертность от коронавируса в Казахстане
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«По-прежнему высокой остаётся смертность от коронавируса и пневмонии. Задача Минздрава и всех органов здравоохранения — снизить её до минимума», — написал Токаев в своём Twitter.

Он отметил, что правительство должно усилить меры по обеспечению соблюдения гражданами карантина.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 1069 и достигло 92 622.

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