Токаев поручил снизить смертность от коронавируса в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал снизить смертность от коронавируса в стране, отметив, что она остаётся высокой.

«По-прежнему высокой остаётся смертность от коронавируса и пневмонии. Задача Минздрава и всех органов здравоохранения — снизить её до минимума», — написал Токаев в своём Twitter.

Задача Минздрава и всех органов здравоохранения - снизить ее до минимума. Правительство обязано усилить меры по соблюдению гражданами карантинных мер, без чего успех в борьбе против пандемии невозможен. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) August 3, 2020

Он отметил, что правительство должно усилить меры по обеспечению соблюдения гражданами карантина.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 1069 и достигло 92 622.