Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 92 622

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 1 069 и достигло 92 622.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по нераспространению коронавируса при правительстве страны.

Общее число летальных исходов в Казахстане достигло 829.

С момента начала пандемии в стране выздоровели 62 511 пациентов с коронавирусом.

Ранее пресс-служба Министерства образования и науки Казахстана заявила, что разрабатываемая в стране вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 успешно проходит доклинические испытания.