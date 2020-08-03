Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 92 622
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по нераспространению коронавируса при правительстве страны.
Общее число летальных исходов в Казахстане достигло 829.
С момента начала пандемии в стране выздоровели 62 511 пациентов с коронавирусом.
Ранее пресс-служба Министерства образования и науки Казахстана заявила, что разрабатываемая в стране вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 успешно проходит доклинические испытания.