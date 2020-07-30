В Казахстане заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса

Пресс-служба Министерства образования и науки Казахстана заявила, что разрабатываемая в стране вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 успешно проходит доклинические испытания.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«На сегодня результаты испытаний показывают, что по всем параметрам, регламентированным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а именно токсичности, пирогенности, аллергенности, иммуногенности, вакцина соответствует требованиям ВОЗ и государственной фармакопеи Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вскоре после завершения доклинических начнутся клинические испытания вакцины.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о самых перспективных российских вакцинах от коронавирусной инфекции COVID-19.

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.