В Казахстане заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«На сегодня результаты испытаний показывают, что по всем параметрам, регламентированным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а именно токсичности, пирогенности, аллергенности, иммуногенности, вакцина соответствует требованиям ВОЗ и государственной фармакопеи Республики Казахстан», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вскоре после завершения доклинических начнутся клинические испытания вакцины.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о самых перспективных российских вакцинах от коронавирусной инфекции COVID-19.
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