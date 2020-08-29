Задержанных после покушения на министра в Цхинвале отпустили из СИЗО

Двоих задержанных по подозрению в покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева отпустили из СИЗО под подписку о невыезде на фоне протестов. Об этом сообщили в Генпрокуратуре республики.

«Николай Цховребов и Герсан Кулумбегов были задержаны по подозрению в нападении на главу МВД Южной Осетии. Но сегодня в отношении них мера пресечения была изменена на подписку о невыезде», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось, что восемь сотрудников МВД Южной Осетии находятся под следствием в связи со смертью задержанного в Цхинвале.

Президент республики Анатолий Бибилов взял расследование данного уголовного дела на личный контроль.

От своих должностей были отстранены Наниев и премьер-министр республики Эрик Пухаев.

Правительство Южной Осетии также было отправлено в отставку.

28 августа в центре Цхинвала собрались несколько сотен человек после распространения информации о смерти местного жителя, который накануне был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики.