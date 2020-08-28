В Южной Осетии отстранили от должности главу МВД

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял решение об отстранении от должности министра внутренних дел Игоря Наниева на время расследования дела о смерти одного из подозреваемых.

Он поручил направить материалы дела в Ростов-на-Дону, чтобы «не было никаких сомнений в том, что результаты достоверны и на них никто не влиял».

«Я также хочу сообщить, что принял решение об отстранении на время проведения следственных мероприятий министра внутренних дел Игоря Наниева», — цитирует его ТАСС.

По словам Бибилова, он сегодня подпишет соответствующий указ.

Отмечается, что президент Южной Осетии провёл экстренное совещание на тему смерти местного жителя, который находился под следствием по подозрению в совершении покушения на министра внутренних дел. По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело.

18 августа в Цхинвале неизвестные обстреляли автомобиль главы МВД Южной Осетии Игоря Наниева.