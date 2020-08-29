В Южной Осетии восемь сотрудников МВД находятся под следствием

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что восемь сотрудников республиканского МВД находятся под следствием в связи со смертью задержанного в Цхинвале.

По его словам, «непрофессионализм и грубый произвол сотрудников правоохранительных органов привели к трагедии».

Бибилов отметил, что расследование всех обстоятельств гибели задержанного находится под его личным контролем.

«Восемь сотрудников Министерства внутренних дел находятся под следствием», — цитирует Бибилова ТАСС.

Президент республики пообещал лично проконтролировать, чтобы виновные не ушли от ответственности.

Ранее президент Южной Осетии принял решение об отстранении от должности министра внутренних дел Игоря Наниева на время расследования дела о смерти подозреваемого в покушении на министра.

29 августа Бибилов освободил от должности премьер-министра республики Эрика Пухаева и отправил в отставку правительство.