Председатель правительства Южной Осетии объявил об отставке

Председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев заявил, что уходит в отставку. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе президента и правительства республики.

«Председатель правительства Республики Южная Осетия Эрик Пухаев сделал заявление об отставке. В обращении к народу республики глава кабинета министров отметил, что обдумал своё решение и считает его правильным», — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, 28 августа в центре Цхинвала собралось несколько сотен человек после распространения информации о смерти местного жителя, который накануне был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики.

Жители требовали отставки правительства.

18 августа в Цхинвале неизвестные обстреляли автомобиль главы МВД Южной Осетии Игоря Наниева.

28 августа президент республики провёл экстренное совещание на тему смерти местного жителя, который находился под следствием по подозрению в совершении покушения на министра.

По факту смерти мужчины было возбуждено уголовное дело, а Наниев отстранён от должности на время расследования.