МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

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Решение Украины поставить на паузу диалог с Белоруссией наносит ущерб двусторонним отношениям, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах
  • Reuters

«Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую паузу — это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств», — говорится в заявлении.

В Белоруссии напомнили, что «даже в очень непростые годы» для Украины не ставили под сомнение суверенитет, независимость и территориальную целостность соседнего государства, а также право на самостоятельный путь.

В то же время в Минске отметили, что, несмотря на заявления Киева о политике невмешательства в дела Белоруссии, Украина публично признаёт «координацию своей официальной позиции с политическим руководством ЕС и США» и призывает к проведению новых президентских выборов в соседней стране.

«На наш взгляд, это неприкрыто демонстрирует пределы самостоятельности в принятии решений... Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на её более старших внешнеполитических партнёрах», — подчеркнули в МИД Белоруссии.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о паузе в контактах с Белоруссией до тех пор, пока в Киеве не «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».

При этом он уточнил, что не видит оснований для разрыва дипотношений с Минском.

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