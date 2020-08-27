Глава МИД Украины заявил о приостановке контактов с Белоруссией

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинская сторона поставила на паузу все процессы и контакты с Белоруссией.
Глава МИД Украины заявил о приостановке контактов с Белоруссией
  • РИА Новости

«У нас сейчас все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально об этом вам сообщить», — цитирует его РИА Новости.

Кулеба добавил, что в Киеве следят за развитием ситуации в Белоруссии.

По его словам, контакты с Минском будут возобновлены, когда в Киеве «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хотел бы, чтобы в Белоруссии повторились события, произошедшие на Украине в 2014 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить