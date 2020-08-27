Глава МИД Украины заявил о приостановке контактов с Белоруссией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинская сторона поставила на паузу все процессы и контакты с Белоруссией.

«У нас сейчас все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально об этом вам сообщить», — цитирует его РИА Новости.

Кулеба добавил, что в Киеве следят за развитием ситуации в Белоруссии.

По его словам, контакты с Минском будут возобновлены, когда в Киеве «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хотел бы, чтобы в Белоруссии повторились события, произошедшие на Украине в 2014 году.