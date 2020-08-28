Киев не видит оснований для разрыва дипотношений с Минском

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Украина не разрывает отношения с Белоруссией, а ставит на паузу все контакты и встречи, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга.
Киев не видит оснований для разрыва дипотношений с Минском
  • Reuters

«Мы все контакты (с Белоруссией. — RT) ставим на паузу до стабилизации ситуации в Белоруссии. Мы не разрываем отношения с Белоруссией, мы ставим на паузу подготовку и проведение официальных встреч между нашими странами. Но для разрыва дипломатических отношений нет никаких оснований, мы не планируем прибегать к этому шагу», — цитирует его ТАСС.

Ранее Кулеба заявил, что украинская сторона поставила на паузу все процессы и контакты с Белоруссией.

По его словам, контакты с Минском будут возобновлены, когда в Киеве «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».

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