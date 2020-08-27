Польша призвала Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

Польша призывает Россию отказаться от планов «военного вмешательства» в ситуацию в Белоруссии. Об этом в своём Twitter написал польский премьер Матеуш Моравецкий.

«Правительство призывает Россию немедленно отказаться от планов военного вмешательства в Беларуси под ложным предлогом «восстановления контроля» — враждебного акта, нарушающего международное право и права человека у народа Белоруссии», — написал премьер.

🇵🇱 government urges Russia to immediately withdraw from plans of a military intervention in Belarus, under false excuse of 'restoring control' – a hostile act, in breach of international law and human rights of Belarusian people, who should be free to decide their own fate. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) August 27, 2020

Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал, что по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи республике в случае необходимости.

Как подчеркнул глава государства, российские силы не будут использоваться в Белоруссии до тех пор, пока экстремистские элементы не перейдут определённых границ.

Кроме того, Путин отметил, что Россия исходит из того, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путём.

В середине августа ведущие партии Европарламента выпустили заявление, в котором призвали Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии.