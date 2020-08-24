Джабаров оценил слова Порошенко о цели России «захватить» Белоруссию
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- РИА Новости
«Это заявление человека с ненормальной психикой. Такую глупость сказать... Во что он (Порошенко. — RT) превратил Украину, мы все видим... А Белоруссия — процветающая страна. Просто ему очень хотелось бы превратить Белоруссию во вторую Украину и насолить России для того, чтобы наши партнёрские отношения с белорусами прервались», — считает сенатор.
Он отметил, что Порошенко является «политиком вчерашнего дня».
«Что из себя представляет Порошенко, мне кажется, знают даже в Европе очень хорошо. Потому что его эксперимент с Украиной полностью провалился», — заключил парламентарий.
Ранее Порошенко назвал стратегической целью России «аншлюс Беларуси».
По его словам, Украина, ЕС и «в первую очередь белорусский народ» нуждаются в настоящем независимом белорусском государстве.