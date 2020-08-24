Джабаров оценил слова Порошенко о цели России «захватить» Белоруссию

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что целью России является «захват» Белоруссии.
Джабаров оценил слова Порошенко о цели России «захватить» Белоруссию
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Это заявление человека с ненормальной психикой. Такую глупость сказать... Во что он (Порошенко. — RT) превратил Украину, мы все видим... А Белоруссия — процветающая страна. Просто ему очень хотелось бы превратить Белоруссию во вторую Украину и насолить России для того, чтобы наши партнёрские отношения с белорусами прервались», — считает сенатор.

Он отметил, что Порошенко является «политиком вчерашнего дня».

«Что из себя представляет Порошенко, мне кажется, знают даже в Европе очень хорошо. Потому что его эксперимент с Украиной полностью провалился», — заключил парламентарий.

Ранее Порошенко назвал стратегической целью России «аншлюс Беларуси».

По его словам, Украина, ЕС и «в первую очередь белорусский народ» нуждаются в настоящем независимом белорусском государстве.

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