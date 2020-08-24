Порошенко назвал стратегической целью России «аншлюс Беларуси»

Государственная независимость Белоруссии находится под угрозой, целью России является «захват» этой страны, заявил бывший президент Украины Пётр Порошенко.

«Сейчас, в эти дни, государственная независимость (Беларуси. — RT) под огромной угрозой. Стратегическая цель России — аншлюс, захват Беларуси: Путин хочет поглотить Беларусь так, как Гитлер когда-то поглотил Австрию», — цитирует Интерфакс-Украина бывшего президента.

По его словам, Украина, ЕС и «в первую очередь белорусский народ» нуждаются в настоящем независимом белорусском государстве.

«Мы с вами, миллионы украинцев, держим кулаки за то, чтобы демократия в Беларуси победила, чтобы белорусский народ и только он избрал себе власть на свободных и честных выборах, чтобы в Беларуси не пролилась кровь, чтобы её землю не топтали российские солдаты», — добавил он.

12 августа Порошенко в видеообращении призвал Белоруссию провести досрочные выборы президента и «смотреть за действиями российского агрессора».

Как отмечали в Кремле, Россия готова помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии, если этого захочет белорусское руководство.

Глава МИД России Сергей Лавров подчёркивал, что необходимо дать белорусам самим решить свои дела.