Порошенко назвал стратегической целью России «аншлюс Беларуси»

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Государственная независимость Белоруссии находится под угрозой, целью России является «захват» этой страны, заявил бывший президент Украины Пётр Порошенко.
Порошенко назвал стратегической целью России «аншлюс Беларуси»
  • Reuters

«Сейчас, в эти дни, государственная независимость (Беларуси. — RT) под огромной угрозой. Стратегическая цель России — аншлюс, захват Беларуси: Путин хочет поглотить Беларусь так, как Гитлер когда-то поглотил Австрию», — цитирует Интерфакс-Украина бывшего президента.

По его словам, Украина, ЕС и «в первую очередь белорусский народ» нуждаются в настоящем независимом белорусском государстве.

«Мы с вами, миллионы украинцев, держим кулаки за то, чтобы демократия в Беларуси победила, чтобы белорусский народ и только он избрал себе власть на свободных и честных выборах, чтобы в Беларуси не пролилась кровь, чтобы её землю не топтали российские солдаты», — добавил он.

12 августа Порошенко в видеообращении призвал Белоруссию провести досрочные выборы президента и «смотреть за действиями российского агрессора».

Как отмечали в Кремле, Россия готова помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии, если этого захочет белорусское руководство.

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