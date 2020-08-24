В КС оппозиции Белоруссии рассказали о численности совета

Координационный совет оппозиции Белоруссии в настоящее время насчитывает 600 человек. Об этом, как передаёт ТАСС, в ходе пресс-конференции заявил член президиума совета Павел Латушко.

«Мы приветствуем тех граждан Белоруссии, которые вступают в координационный совет. На сегодняшний день у нас уже 600 членов координационного совета», — сказал он.

По его словам, всё больше и больше граждан Белоруссии готовы участвовать в работе совета.

«Это важная для нас общественная поддержка», — добавил он.

Ранее координационный совет сообщал о решении расширить свой состав.

18 августа белорусский лидер Александр Лукашенко назвал создание совета оппозиции «попыткой захвата власти».

В КС, комментируя его слова, отмечали, что совет не ставит перед собой цель захвата государственной власти неконституционным путём.

Позднее Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти по факту создания оппозицией совета.