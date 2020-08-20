КС белорусской оппозиции сообщил о расширении своего состава
- Reuters
«Принято решение о расширении состава КС для включения в него большего количества профессионалов, готовых работать для разрешения политического кризиса», — указано в сообщении.
Ранее белорусская оппозиция потребовала от Генпрокуратуры, МВД, КГБ и Следственного комитета Белоруссии провести срочные встречи.
Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти в связи с созданием оппозицией координационного совета.