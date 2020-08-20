КС белорусской оппозиции потребовал встречи с силовиками

Координационный совет белорусской оппозиции обратился к Генпрокуратуре, МВД, КГБ и Следственному комитету Белоруссии с требованием провести срочные встречи.

«20 августа были направлены официальные обращения в адрес Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД, КГБ с требованием срочного проведения встреч для обсуждения требований большинства граждан Республики Беларусь, изложенных в резолюции», — приводит ТАСС заявление координационного совета.

20 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти по факту создания оппозицией координационного совета. Об этом сообщил генпрокурор республики Александр Конюк.

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал оппозиционеров «чёрной сотней», а их программы — «путём в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства».