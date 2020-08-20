КС белорусской оппозиции потребовал встречи с силовиками

Короткая ссылка
Координационный совет белорусской оппозиции обратился к Генпрокуратуре, МВД, КГБ и Следственному комитету Белоруссии с требованием провести срочные встречи.
КС белорусской оппозиции потребовал встречи с силовиками
  • Reuters

«20 августа были направлены официальные обращения в адрес Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД, КГБ с требованием срочного проведения встреч для обсуждения требований большинства граждан Республики Беларусь, изложенных в резолюции», — приводит ТАСС заявление координационного совета.

20 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти по факту создания оппозицией координационного совета. Об этом сообщил генпрокурор республики Александр Конюк.

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал оппозиционеров «чёрной сотней», а их программы — «путём в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить