Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям

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Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» призвал Украину соблюдать свои обязательства и выполнить требования о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений.
Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям
  • РИА Новости

Лавров напомнил, что Минские соглашения были одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН и предусматривают проведение конституционной реформы по децентрализации и предоставление особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей.

«Конституционное закрепление особого статуса Донбасса — ключ к урегулированию кризиса на Украине и решению вопросов безопасности, социально-экономических и гуманитарных проблем», — подчеркнул он.

Российский министр также отметил, что на нормандском саммите в Париже в декабре 2019 года также была подтверждена эта позиция.

«Нашим украинским партнёрам пора перестать морочить всем голову, всякий раз придумывая отговорки, чтобы ничего не предпринимать в плане исполнения имеющихся обязательств», — добавил Лавров.

Ранее полпред России в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что глава украинской делегации Леонид Кравчук обратится к Верховной раде относительно постановления о проведении в стране местных выборов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона считает неприемлемым закрепление статуса неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, выразила готовность помочь украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в расшифровке каждого пункта Минских соглашений.

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