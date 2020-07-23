МИД России оценил слова Зеленского о расшифровке Минских соглашений

МИД России готов помочь украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в расшифровке каждого пункта Минских соглашений. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Я считаю, что когда человек признаётся, что он не понимает, что написано в договоре, мы можем только ему, во-первых, посочувствовать, а во-вторых, поблагодарить за откровенность», — заявила она в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьёва.

Захарова уточнила, что отсутствие позитивных подвижек в минском процессе очевидно связано с тем, что украинский лидер не понимает, «что там написано».

«Мы, в принципе, готовы. Я думаю, что МИД России сможет оказать президенту Украины помощь в этом сложнейшем вопросе и расшифровать, что же написано в Минских соглашениях, подписанных президентом Украины, но другим», — добавила она.

Ранее Зеленский заявил, что Киев настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы определить, какие из них может выполнить.