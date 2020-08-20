Белорусского оппозиционера Знака вызвали в СК

Короткая ссылка
Члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Максима Знака вызвали в Следственный комитет страны для дачи пояснений в рамках уголовного дела.
Белорусского оппозиционера Знака вызвали в СК
  • © Следственный комитет Республики Беларусь

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу координационного совета.

«Максим Знак вызван завтра в 10:00 в Следственный комитет для дачи пояснений по возбуждённому уголовному делу», — заявили в пресс-службе.

Ранее Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти в связи с созданием оппозицией координационного совета.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал оппозиционеров «чёрной сотней», а их программы — «путём в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить