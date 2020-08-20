Белорусского оппозиционера Знака вызвали в СК

Члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Максима Знака вызвали в Следственный комитет страны для дачи пояснений в рамках уголовного дела.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу координационного совета.

«Максим Знак вызван завтра в 10:00 в Следственный комитет для дачи пояснений по возбуждённому уголовному делу», — заявили в пресс-службе.

Ранее Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти в связи с созданием оппозицией координационного совета.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал оппозиционеров «чёрной сотней», а их программы — «путём в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства».