Белорусского оппозиционера Знака вызвали в СК
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу координационного совета.
«Максим Знак вызван завтра в 10:00 в Следственный комитет для дачи пояснений по возбуждённому уголовному делу», — заявили в пресс-службе.
Ранее Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти в связи с созданием оппозицией координационного совета.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал оппозиционеров «чёрной сотней», а их программы — «путём в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства».