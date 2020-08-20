Эксперт прокомментировал ситуацию с протестами в Белоруссии

Президент центра политического анализа и безопасности Святослав Андрианов прокомментировал в беседе с RT ситуацию в Белоруссии.

«Ситуация, естественно, вызывает крайнюю обеспокоенность. Российская Федерация неоднократно высказывала свою точку зрения на происходящее в Белоруссии. На наш взгляд, там должно всё происходить исключительно в рамках Конституции республики и международного права. То есть мы бы не хотели допускать нарушения конституционного права жителей Белоруссии и международного права», — заявил Андрианов.

По его словам, «передача власти так называемому координационному совету оппозиции» выглядела бы крайне нелегитимно.

«Такая процедура не соответствует ни нормам международного права, ни Конституции республики», — отметил эксперт.

Он также считает, что всё в Белоруссии должно происходить исключительно в рамках закона.

«Естественно, граждане Белоруссии имеют право на мирный протест, на выражение своих политических позиций, на несогласие с действиями правящего президента. Но, подчеркну ещё раз, это не должно выходить за рамки закона», — добавил Андрианов.

Ранее госсекретарь Совета безопасности республики Андрей Равков заявил, что Белоруссия переживает процессы, подобные августовскому путчу 1991 года, когда была предпринята попытка государственного переворота.

Белорусский лидер Александр Лукашенко также заявлял, что создание оппозицией координационного совета является «попыткой захвата власти со всеми вытекающими последствиями».