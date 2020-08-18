Польша призвала ЕС стать для Белоруссии альтернативой России

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Реакция Евросоюза на ситуацию в Белоруссии не должна ограничиваться санкциями, ЕС должен предложить республике альтернативу сотрудничеству с Россией, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
Польша призвала ЕС стать для Белоруссии альтернативой России
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По его мнению, конкретное предложение сотрудничать с Европой — «единственный способ побудить белорусов и, возможно, самого Александра Лукашенко сесть за стол и начать разговаривать с обществом».

«Чтобы и оппозиция, и он тоже видели, что для Белоруссии есть альтернатива сотрудничеству с Россией», — сказал Яблоньский в интервью PAP.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что созывает саммит для обсуждения ситуации в Белоруссии. Встреча европейских лидеров пройдёт в среду, 19 августа, в формате видеоконференции.

Он также призвал страны блока не вмешиваться в дела Минска. Как подчеркнул Мишель, белорусское руководство обязано отражать волю народа, а постороннего вмешательства быть не должно.

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