Польша призвала ЕС стать для Белоруссии альтернативой России
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По его мнению, конкретное предложение сотрудничать с Европой — «единственный способ побудить белорусов и, возможно, самого Александра Лукашенко сесть за стол и начать разговаривать с обществом».
«Чтобы и оппозиция, и он тоже видели, что для Белоруссии есть альтернатива сотрудничеству с Россией», — сказал Яблоньский в интервью PAP.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что созывает саммит для обсуждения ситуации в Белоруссии. Встреча европейских лидеров пройдёт в среду, 19 августа, в формате видеоконференции.
Он также призвал страны блока не вмешиваться в дела Минска. Как подчеркнул Мишель, белорусское руководство обязано отражать волю народа, а постороннего вмешательства быть не должно.