МВД назвало численность участников митинга в Минске

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В МВД Белоруссии заявили, что в митинге в поддержку белорусского президента Александра Лукашенко в Минске приняли участие около 65 тыс. человек.
МВД назвало численность участников митинга в Минске
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Ольгу Чемоданову.

«На начало мероприятия (число участников составило. — RT) 65 тыс.», — рассказала она.

По её словам, демонстрация прошла без происшествий.

Ранее Лукашенко в ходе митинга в Минске заявил, что выборы президента в Белоруссии состоялись.

Проправительственный митинг состоялся на площади Независимости, возле Дома правительства. На него прибыли ряд высокопоставленных белорусских чиновников.

16 августа в Минске также проходит митинг оппозиции на проспекте Независимости.

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