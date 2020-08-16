МВД назвало численность участников митинга в Минске
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Ольгу Чемоданову.
«На начало мероприятия (число участников составило. — RT) 65 тыс.», — рассказала она.
По её словам, демонстрация прошла без происшествий.
Ранее Лукашенко в ходе митинга в Минске заявил, что выборы президента в Белоруссии состоялись.
Проправительственный митинг состоялся на площади Независимости, возле Дома правительства. На него прибыли ряд высокопоставленных белорусских чиновников.
16 августа в Минске также проходит митинг оппозиции на проспекте Независимости.