Высокопоставленные чиновники Белоруссии приехали на митинг в Минске
- Reuters
Об этом сообщает Sputnik Белоруссия.
Отмечается, что, в частности, на площадь Независимости пришли премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, глава администрации президента Игорь Сергиенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
Ранее сообщалось, что к Дому правительства на площади Независимости в Минске, где 16 августа пройдёт митинг в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко, стягиваются транспортные автомобили ОМОНа и автозаки.