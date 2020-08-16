Высокопоставленные чиновники Белоруссии приехали на митинг в Минске

Ряд высокопоставленных белорусских чиновников прибыл на проправительственный митинг, который проходит в Минске.

Об этом сообщает Sputnik Белоруссия.

Отмечается, что, в частности, на площадь Независимости пришли премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, глава администрации президента Игорь Сергиенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Ранее сообщалось, что к Дому правительства на площади Независимости в Минске, где 16 августа пройдёт митинг в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко, стягиваются транспортные автомобили ОМОНа и автозаки.