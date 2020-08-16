В Минске к Дому правительства стягивают наряды ОМОНа

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К Дому правительства на площади Независимости в Минске, где 16 августа пройдёт митинг в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко, стягиваются транспортные автомобили ОМОНа и автозаки. Об этом информирует ТАСС.
В Минске к Дому правительства стягивают наряды ОМОНа
  • Reuters

Отмечается, что машины ОМОНа останавливаются за Домом правительства.

При этом на самой площади Независимости установлены металлические ограждения. Сотрудники милиции тщательно досматривают всех прибывающих на митинг.

Также по периметру площади расставлена сельскохозяйственная техника. Организована раздача питьевой воды.

В сообщении говорится, что к Дому правительства прибыл президентский кортеж, но неизвестно, был ли в лимузине Лукашенко.

По данным агентства, 16 августа в Минске также планируется митинг оппозиции на проспекте Независимости.

Ранее сообщалось, что провластная организация «Белая Русь» запланировала на 16 августа проведение в Минске митинга в поддержку Лукашенко.

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