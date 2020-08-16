Лукашенко заявил, что стоит перед белорусами на коленях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе митинга возле Дома правительства на площади Независимости в Минске заявил, что «стоит перед белорусами на коленях».

«Большое вам спасибо. Я стою перед вами на коленях, впервые в жизни. Вы это заслужили», — сказал он.

После этого белорусский лидер поблагодарил собравшихся, в том числе выразил слова благодарности ветеранам и покинул трибуну.

Также в ходе митинга он заявил белорусам, что если они «загубят первого президента Белоруссии», то это «будет началом их конца».

«Мы не должны стать отхожим местом для Европы», — призвал он.

Ранее Лукашенко в ходе митинга в Минске заявил, что выборы президента в Белоруссии состоялись.