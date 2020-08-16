Лукашенко заявил, что стоит перед белорусами на коленях
- Reuters
«Большое вам спасибо. Я стою перед вами на коленях, впервые в жизни. Вы это заслужили», — сказал он.
После этого белорусский лидер поблагодарил собравшихся, в том числе выразил слова благодарности ветеранам и покинул трибуну.
Также в ходе митинга он заявил белорусам, что если они «загубят первого президента Белоруссии», то это «будет началом их конца».
«Мы не должны стать отхожим местом для Европы», — призвал он.
Ранее Лукашенко в ходе митинга в Минске заявил, что выборы президента в Белоруссии состоялись.