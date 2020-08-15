На Украине за сутки выявили 1847 случаев коронавируса

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На Украине за сутки выявлено 1847 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 превысило 89 тыс.
На Украине за сутки выявили 1847 случаев коронавируса
  • РИА Новости

Об этом свидетельствуют данные на сайте системы мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.

Уточняется, что за сутки 633 пациента выздоровели, общее число выписанных по выздоровлению от COVID-19 увеличилось до 47 430.

На Украине умерли 2044 человека с положительным результатом теста на коронавирус.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ходе селекторного совещания заявлял, что Украина готова ко второй волне коронавирусной инфекции.

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