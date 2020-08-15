На Украине за сутки выявили 1847 случаев коронавируса
- РИА Новости
Об этом свидетельствуют данные на сайте системы мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
Уточняется, что за сутки 633 пациента выздоровели, общее число выписанных по выздоровлению от COVID-19 увеличилось до 47 430.
На Украине умерли 2044 человека с положительным результатом теста на коронавирус.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ходе селекторного совещания заявлял, что Украина готова ко второй волне коронавирусной инфекции.