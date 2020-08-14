На Украине за сутки выявлено 1732 случая коронавируса

На Украине за сутки выявлено 1732 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом говорится на сайте системы мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.

Как отмечается, за сутки 581 пациент выздоровел, 19 умерли от осложнений.

Всего на Украине с начала эпидемии COVID-19 обнаружили у 87 872 человек, из них 46 797 пациентов выздоровели, 2011 заболевших скончались.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ходе селекторного совещания заявлял, что Украина готова ко второй волне коронавирусной инфекции.