На Украине за сутки выявлено 1732 случая коронавируса
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Об этом говорится на сайте системы мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
Как отмечается, за сутки 581 пациент выздоровел, 19 умерли от осложнений.
Всего на Украине с начала эпидемии COVID-19 обнаружили у 87 872 человек, из них 46 797 пациентов выздоровели, 2011 заболевших скончались.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ходе селекторного совещания заявлял, что Украина готова ко второй волне коронавирусной инфекции.