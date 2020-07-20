Зеленский заявил о готовности Украины ко второй волне коронавируса

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе селекторного совещания заявил, что Украина готова ко второй волне коронавирусной инфекции COVID-19.

«Ситуация сейчас такова, что мы должны постоянно быть начеку, но не надо преувеличивать реакцию», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Он отметил, что в настоящее время «нет критических вспышек или каких-то «красных точек», связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране».

«Количественный порог тех, кто выздоровел, превысил 50%. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас минует», — добавил он.

Ранее сообщалось, что с 17 июля в Киевской области усилили карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.