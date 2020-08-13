Российские консулы посетят задержанных в Белоруссии россиян

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Сотрудники посольства России в Минске посетят в четверг, 13 августа, задержанных ранее в Белоруссии россиян. Об этом заявил российский посол Дмитрий Мезенцев.
Российские консулы посетят задержанных в Белоруссии россиян
  • © REUTERS/Vasily Fedosenko

«Консулы посольства РФ завтра вновь посетят задержанных российских граждан, которые находятся в СИЗО в Минске и Жодино. Мы последовательно осуществляем взаимодействие со Следственным комитетом и МВД республики, результатом которого является гарантированный консульский доступ дипломатов», — приводит ТАСС его слова.

Мезенцев заявил, что совместная работа России и Белоруссии должна дать ответы на возникшие вопросы относительно приезда задержанных в Минск.

Ранее в российском посольстве сообщили, что дипломаты продолжают работу с белорусской стороной по вопросу возвращения на родину задержанных в Белоруссии граждан России.

В МИД России, в свою очередь, назвали задержание россиян в Белоруссии провокацией третьей страны.

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