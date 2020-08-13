Ведущие нескольких гостелеканалов в Белоруссии заявили об увольнении

Несколько ведущих государственных телеканалов в Белоруссии заявили об увольнении.

«Я решил, что мой сегодняшний эфир на «Беларусь 1» был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам», — сообщил в Instagram журналист Евгений Перлин.

Кроме того, о своём увольнении объявил Владимир Бурко, который работал ведущим военной программы «Арсенал».

«Начну с главного: я больше не ведущий этого телепроекта, ушёл сам, не без приключений, но ушёл», — сказал он в видеообращении в Instagram.

Сергей Козлович сообщил, что покидает Агентство теленовостей.

«Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии АТН я вчера сидел в последний раз. Решение самостоятельное. Впереди поиски новой работы», — написал он в Instagram.

Ранее глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов заявил, что поручил силовикам «не трогать журналистов», кроме случаев, где они становятся «между нарушителями и силами правопорядка».