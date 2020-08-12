Украина направила России ноту протеста из-за учений в Крыму

Министерство иностранных дел Украины передало российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста в связи со спецучениями Южного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

«Министерство иностранных дел Украины считает проведение незаконных учений Черноморского флота Российской Федерации... очередным свидетельством неприкрытого пренебрежения Российской Федерацией нормами и принципами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, а также действующим законодательством Украины», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

11 августа сообщалось, что береговые ракетные противокорабельные комплексы «Бастион» Черноморского флота отработали задачи по обнаружению и ликвидации авианосной ударной корабельной группы условного противника. Как сообщало агентство «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ, занятия были организованы в рамках командно-штабного учения по управлению силами флота при приведении их в различные степени готовности.

Также проверялась организация взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск на Крымском полуострове.