МИД России без рассмотрения вернул Украине ноту протеста

Министерство иностранных дел России без рассмотрения вернуло Украине ноту протеста, которую украинская сторона отправила российской из-за военно-морского парада, состоявшегося 26 июля в Чёрном море.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Мы видели это заявление МИД Украины. Упомянутая нота официально поступила в наш адрес, мы в соответствии со сложившейся практикой вернули её украинской стороне без рассмотрения», — сказали в министерстве.

В МИД отметили, что данный шаг связан с тем, что Россия, являясь суверенным государством, вправе организовывать на своей территории парады и иные мероприятия по своему усмотрению, без согласования с другими странами.

Ранее МИД Украины передал ноту протеста России из-за парада в Чёрном море.

26 июля в крупных портовых городах состоялись торжественные мероприятия, посвящённые Дню Военно-морского флота России. В этом году парад впервые прошёл в Республике Дагестан при участии кораблей и боевой техники Каспийской флотилии. На празднике в Севастополе была организована акция «Бессмертный полк».