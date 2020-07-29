МИД России без рассмотрения вернул Украине ноту протеста
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Мы видели это заявление МИД Украины. Упомянутая нота официально поступила в наш адрес, мы в соответствии со сложившейся практикой вернули её украинской стороне без рассмотрения», — сказали в министерстве.
В МИД отметили, что данный шаг связан с тем, что Россия, являясь суверенным государством, вправе организовывать на своей территории парады и иные мероприятия по своему усмотрению, без согласования с другими странами.
Ранее МИД Украины передал ноту протеста России из-за парада в Чёрном море.
26 июля в крупных портовых городах состоялись торжественные мероприятия, посвящённые Дню Военно-морского флота России. В этом году парад впервые прошёл в Республике Дагестан при участии кораблей и боевой техники Каспийской флотилии. На празднике в Севастополе была организована акция «Бессмертный полк».