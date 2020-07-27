МИД Украины передал ноту протеста России из-за парада в Чёрном море

Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за военно-морского парада, состоявшегося 26 июля в Чёрном море.

Об этом говорится на сайте министерства.

Как отметили в МИД, украинская сторона расценивает проведение данного парада без согласования с украинской стороной «как очередное нарушение российской стороной норм международного права».

«Министерству иностранных дел России передана соответствующая нота протеста», — указывается в заявлении.

26 июля в крупных портовых городах состоялись торжественные мероприятия, посвящённые Дню Военно-морского флота России. В этом году парад впервые прошёл в Республике Дагестан при участии кораблей и боевой техники Каспийской флотилии. На празднике в Севастополе была организована акция «Бессмертный полк».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.