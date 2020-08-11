ЧФ провёл учения с использованием ракетных комплексов «Бастион»

Береговые ракетные противокорабельные комплексы «Бастион» Черноморского флота отработали задачи по обнаружению и ликвидации авианосной ударной корабельной группы условного противника.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

Занятия организованы в рамках командно-штабного учения по управлению силами флота при приведении их в различные степени готовности.

Также проверяется организация взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск на Крымском полуострове.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы из ракетных систем залпового огня на межвидовом полигоне Опук в Крыму.