ЧФ провёл учения с использованием ракетных комплексов «Бастион»

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Береговые ракетные противокорабельные комплексы «Бастион» Черноморского флота отработали задачи по обнаружению и ликвидации авианосной ударной корабельной группы условного противника.
ЧФ провёл учения с использованием ракетных комплексов «Бастион»
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

Занятия организованы в рамках командно-штабного учения по управлению силами флота при приведении их в различные степени готовности.

Также проверяется организация взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск на Крымском полуострове.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы из ракетных систем залпового огня на межвидовом полигоне Опук в Крыму.

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