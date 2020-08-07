Артиллеристы ЧФ провели учебные стрельбы

Артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы из ракетных систем залпового огня на межвидовом полигоне Опук в Крыму.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

По сценарию разведчики обнаружили место сосредоточения сил условного противника. Данные были переданы на командный пункт. Руководство приняло решение нанести поражение противнику. Получив координаты цели, артиллеристы заняли огневые позиции и произвели залп.

До завершения лагерного сбора артиллеристам предстоит выполнить ещё более 100 учебно-боевых задач различной сложности.

24 июля «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ЗВО сообщил, что на полигонах Алабино и Головеньки в Московской области военнослужащие танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы в рамках командно-штабных учений.