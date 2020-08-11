СК Белоруссии возбудил дело из-за блокирования транспорта в Минске

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту умышленного блокирования транспортных коммуникаций во Фрунзенском районе Минска.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи установили, что вечером 10 августа на участке автодороги по ул. Притыцкого и проспекту Пушкина в белорусской столице «были созданы препятствия для движения транспорта».

Отмечается, что это привело к полной остановке транспорта и повлекло причинение имущественного ущерба коммунальным предприятиям в особо крупном размере.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 310 (Умышленное блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — заявили в СК Белоруссии.

Ранее СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело о массовых беспорядках.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. На фоне выборов акции протеста прошли в 33 населённых пунктах страны.

В МВД сообщили, что во время протестов пострадали 39 силовиков и 50 гражданских лиц. Также сообщалось о задержании около 3 тыс. человек.