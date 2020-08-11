СК Белоруссии возбудил дело из-за блокирования транспорта в Минске
- © Следственный комитет Республики Беларусь
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Следователи установили, что вечером 10 августа на участке автодороги по ул. Притыцкого и проспекту Пушкина в белорусской столице «были созданы препятствия для движения транспорта».
Отмечается, что это привело к полной остановке транспорта и повлекло причинение имущественного ущерба коммунальным предприятиям в особо крупном размере.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 310 (Умышленное блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — заявили в СК Белоруссии.
Ранее СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело о массовых беспорядках.
9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. На фоне выборов акции протеста прошли в 33 населённых пунктах страны.
В МВД сообщили, что во время протестов пострадали 39 силовиков и 50 гражданских лиц. Также сообщалось о задержании около 3 тыс. человек.