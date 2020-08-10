Мишустин передал через премьера Белоруссии поздравления Лукашенко

Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с председателем правительства Белоруссии Романом Головченко и передал поздравления Александру Лукашенко в связи с победой на выборах президента.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского кабмина.

«В ходе телефонного разговора Мишустин просил передать президенту Белоруссии Лукашенко поздравления в связи с победой на президентских выборах», — говорится в сообщении.

В ходе беседы Мишустин также подчеркнул важность курса на дальнейшее развитие сотрудничества.

Ранее с победой на выборах Лукашенко поздравил российский лидер Владимир Путин, направив соответствующую телеграмму.

Согласно предварительным итогам выборов президента Белоруссии, которые прошли 9 августа, Лукашенко набрал 80,08% голосов, другой кандидат — Светлана Тихановская — 10,09%.

Тихановская подала жалобу в Центризбирком, призвав признать результаты выборов недействительными.