Мишустин передал через премьера Белоруссии поздравления Лукашенко

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Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с председателем правительства Белоруссии Романом Головченко и передал поздравления Александру Лукашенко в связи с победой на выборах президента.
Мишустин передал через премьера Белоруссии поздравления Лукашенко
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского кабмина.

«В ходе телефонного разговора Мишустин просил передать президенту Белоруссии Лукашенко поздравления в связи с победой на президентских выборах», — говорится в сообщении. 

В ходе беседы Мишустин также подчеркнул важность курса на дальнейшее развитие сотрудничества.

Ранее с победой на выборах Лукашенко поздравил российский лидер Владимир Путин, направив соответствующую телеграмму. 

Согласно предварительным итогам выборов президента Белоруссии, которые прошли 9 августа, Лукашенко набрал 80,08% голосов, другой кандидат — Светлана Тихановская — 10,09%.

Тихановская подала жалобу в Центризбирком, призвав признать результаты выборов недействительными.

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