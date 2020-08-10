Мишустин передал через премьера Белоруссии поздравления Лукашенко
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского кабмина.
«В ходе телефонного разговора Мишустин просил передать президенту Белоруссии Лукашенко поздравления в связи с победой на президентских выборах», — говорится в сообщении.
В ходе беседы Мишустин также подчеркнул важность курса на дальнейшее развитие сотрудничества.
Ранее с победой на выборах Лукашенко поздравил российский лидер Владимир Путин, направив соответствующую телеграмму.
Согласно предварительным итогам выборов президента Белоруссии, которые прошли 9 августа, Лукашенко набрал 80,08% голосов, другой кандидат — Светлана Тихановская — 10,09%.
Тихановская подала жалобу в Центризбирком, призвав признать результаты выборов недействительными.