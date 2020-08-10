ЦИК Белоруссии обновила предварительные итоги президентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии обновила предварительные данные о результатах голосования на выборах президента. Об этом пишет БЕЛТА.

Так, у действующего лидера Александра Лукашенко 80,08% голосов — 4 659 561 избиратель.

За Светлану Тихановскую, по обновлённым данным, проголосовали 10,09% — 587 411, за Анну Канопацкую — 1,68% (97 552), за Андрея Дмитриева — 1,21% (70 613), за Сергея Черечня — 1,15% (66 695), против всех — 4,6% (267 628).

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. После закрытия участков в стране начались беспорядки.

На следующий день глава ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что Лукашенко, согласно предварительным итогам, набирает в ходе голосования 80,23% голосов, а Тихановская — 9,90%.