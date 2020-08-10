Пашинян поздравил Лукашенко с победой на выборах в Белоруссии

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравление белорусскому лидеру Александру Лукашенко по случаю его переизбрания на пост главы государства, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
Пашинян поздравил Лукашенко с победой на выборах в Белоруссии
  • Reuters

«Уверен, что совместными усилиями мы и впредь будем укреплять дружбу между нашими народами и расширять взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами», — говорится в тексте послания.

Пашинян пожелал Лукашенко успехов и новых свершений на посту, а Белоруссии — мира и процветания.

Он также выразил готовность приложить «все усилия для полнейшей реализации всего потенциала отношений» между двумя республиками.

Согласно последним данным ЦИК Белоруссии, по итогам президентских выборов Лукашенко победил с 80,08% голосов.

Российский лидер Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравили Лукашенко с победой на президентских выборах.

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