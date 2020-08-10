Пашинян поздравил Лукашенко с победой на выборах в Белоруссии
- Reuters
«Уверен, что совместными усилиями мы и впредь будем укреплять дружбу между нашими народами и расширять взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами», — говорится в тексте послания.
Пашинян пожелал Лукашенко успехов и новых свершений на посту, а Белоруссии — мира и процветания.
Он также выразил готовность приложить «все усилия для полнейшей реализации всего потенциала отношений» между двумя республиками.
Согласно последним данным ЦИК Белоруссии, по итогам президентских выборов Лукашенко победил с 80,08% голосов.
Российский лидер Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравили Лукашенко с победой на президентских выборах.