Захарова оценила заявление Зеленского о протестах в Белоруссии

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала заявление украинского лидера Владимира Зеленского о протестах в Белоруссии.

«Золотые слова украинского президента!» — написала Захарова.

При этом она отметила, что «они хорошо описывают ситуацию, только не в соседней стране, а в своей собственной».

«Как продвинулось бы выполнение минских договорённостей, если бы это заявление Зеленского касалось Украины, а не Белоруссии, которая разберётся сама, как ей жить», — заявила представитель МИД.

Она добавила, что «не украинским политикам с их печальным опытом госпереворотов и развала страны что-либо советовать».

Ранее Зеленский, комментируя протесты, произошедшие в Белоруссии на фоне президентских выборов, заявил, что «уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов, а как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия».

9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. После закрытия участков в стране начались беспорядки.

По данным МВД страны, в ходе акций пострадали 39 силовиков и 50 гражданских лиц. Были задержаны около 3 тыс. человек.

Акции протеста прошли в 33 населённых пунктах страны.

Согласно предварительным итогам выборов, заявили в ЦИК, Лукашенко набирает 80,23% голосов.