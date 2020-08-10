Захарова оценила заявление Зеленского о протестах в Белоруссии
«Золотые слова украинского президента!» — написала Захарова.
При этом она отметила, что «они хорошо описывают ситуацию, только не в соседней стране, а в своей собственной».
«Как продвинулось бы выполнение минских договорённостей, если бы это заявление Зеленского касалось Украины, а не Белоруссии, которая разберётся сама, как ей жить», — заявила представитель МИД.
Она добавила, что «не украинским политикам с их печальным опытом госпереворотов и развала страны что-либо советовать».
Ранее Зеленский, комментируя протесты, произошедшие в Белоруссии на фоне президентских выборов, заявил, что «уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов, а как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия».
9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. После закрытия участков в стране начались беспорядки.
По данным МВД страны, в ходе акций пострадали 39 силовиков и 50 гражданских лиц. Были задержаны около 3 тыс. человек.
Акции протеста прошли в 33 населённых пунктах страны.
Согласно предварительным итогам выборов, заявили в ЦИК, Лукашенко набирает 80,23% голосов.