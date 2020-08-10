Захарова оценила заявление Зеленского о протестах в Белоруссии

Короткая ссылка
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала заявление украинского лидера Владимира Зеленского о протестах в Белоруссии.

«Золотые слова украинского президента!» — написала Захарова.

При этом она отметила, что «они хорошо описывают ситуацию, только не в соседней стране, а в своей собственной».

«Как продвинулось бы выполнение минских договорённостей, если бы это заявление Зеленского касалось Украины, а не Белоруссии, которая разберётся сама, как ей жить», — заявила представитель МИД.

Она добавила, что «не украинским политикам с их печальным опытом госпереворотов и развала страны что-либо советовать».

Ранее Зеленский, комментируя протесты, произошедшие в Белоруссии на фоне президентских выборов, заявил, что «уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов, а как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия».

9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. После закрытия участков в стране начались беспорядки.

По данным МВД страны, в ходе акций пострадали 39 силовиков и 50 гражданских лиц. Были задержаны около 3 тыс. человек.

Акции протеста прошли в 33 населённых пунктах страны.

Согласно предварительным итогам выборов, заявили в ЦИК, Лукашенко набирает 80,23% голосов

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить