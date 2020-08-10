Зеленский прокомментировал протесты в Белоруссии

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Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал протесты, произошедшие в Белоруссии на фоне президентских выборов. Заявление Зеленского опубликовано в его Telegram-канале.
Зеленский прокомментировал протесты в Белоруссии
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«Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия», — заявил он.

По его словам, Украина призывает Белоруссию «к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия».

«Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу. Потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия», — заявил Зеленский. 

По его мнению, «только взаимопонимание между всеми сторонами способно сохранить независимость страны и обеспечить её дальнейшее движение к свободе и демократии».

9 августа в центре Минска прошли акции протеста, в которых участвовали несогласные с результатами президентских выборов в Белоруссии. Силовики применили водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона протестующих.

Позже в МВД Белоруссии заявили, что ситуация с массовыми протестными акциями в Минске находится под контролем правоохранительных органов.

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