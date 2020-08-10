В МИД Польши прокомментировали ситуацию в Белоруссии

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Глава польского МИД Яцек Чапутович прокомментировал связанные с выборами президента события в Белоруссии.
В МИД Польши прокомментировали ситуацию в Белоруссии
  • Reuters

«Я хочу подчеркнуть, что международные стандарты предписывают воздержаться от оценок выборов до оглашения официальных итогов. Тем не менее могу сказать, что процедура голосования, события в ночь после выборов уже противоречат международным стандартам», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил действующего белорусского лидера Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии. 

10 августа сообщалось, что ЦИК Белоруссии обнародовал предварительные итоги выборов президента республики, согласно которым Лукашенко набирает 80,23% голосов.

При этом за оппонента действующего президента страны Светлану Тихановскую проголосовали 574 312 человек, или 9,90%.

Лукашенко прокомментировал выборы президента Белоруссии.

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