В МИД Польши прокомментировали ситуацию в Белоруссии

Глава польского МИД Яцек Чапутович прокомментировал связанные с выборами президента события в Белоруссии.

«Я хочу подчеркнуть, что международные стандарты предписывают воздержаться от оценок выборов до оглашения официальных итогов. Тем не менее могу сказать, что процедура голосования, события в ночь после выборов уже противоречат международным стандартам», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил действующего белорусского лидера Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии.

10 августа сообщалось, что ЦИК Белоруссии обнародовал предварительные итоги выборов президента республики, согласно которым Лукашенко набирает 80,23% голосов.

При этом за оппонента действующего президента страны Светлану Тихановскую проголосовали 574 312 человек, или 9,90%.

Лукашенко прокомментировал выборы президента Белоруссии.